Примеры 6м12см.+2м98см-5м 9см
Математика
Примеры 6м12см.+2м98см-5м 9см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6м12см-5м9см=1м3см; 2м98см+1м3см=4м1см.
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