Решите 252 и 253,пожалуйста

Химия
Решите 252 и 253,пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
252. 1.5.4 вроде так, с этими
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сообщение на тему стихи: Великой Отечественной Войны Срочно!!!
Ответить
Математика
Карлосану подарили тортом и кексов 7штук, кексов и пирогов 9штук, тортов и пирогов 6штук. Сколько сладостей подарили Калосану?
Ответить
Химия
1. Свойства алюминия как простого вещества. Укажите 3 элемента правильного ответа ??з перечня: а) Пластичное в-во б) Серебристо-белая жидкость ...
Ответить
Химия
Какие степени окисления могут иметь металлы в своих соидинениях? Приведите приме??ы на каждый случай!
Ответить
Литература
Чернеет лес, теплом разбуженный Весенней сыростью объят. А уж на ниточках жемчу??ины От ветра каждого дрожат. Бутонов круглые бубенчики ...
Ответить