Карлосану подарили тортом и кексов 7штук, кексов и пирогов 9штук, тортов и пирогов 6штук. Сколько сладостей подарили Калосану?
Математика
Карлосану подарили тортом и кексов 7штук, кексов и пирогов 9штук, тортов и пирогов 6штук. Сколько сладостей подарили Калосану?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как нам известно, что тортов и пирогов подарили 6 вообщем мы можем узнать сколько было кексов: 1)((7+9)-6):2=5(кексов) 2)7-5=2(торотов) 3)9-5=4(пирога) 4)5+2+4=13-сладостей подарили Карлсону
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