Сообщение на тему стихи: Великой Отечественной Войны Срочно!!!

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Прошло немало времени с тех пор , как минуло самое страшное испытание для нашей страны - Великая Отечественная Война, но в нашей памяти и сердцах до сих пор живы те события, о которых мы много наслышаны. Как не печально, но наши прадеды , вернувшиеся с войны , оставляют нас . Колонны их на 9 мая изрядно поредели , так как же нам помнить героический их поступок? Как не забыть? Слава тем писателям и поэтам, которые навсегда увековечили их подвиги ! Для меня самые яркие впечатления о войне - это стихи , наполненные радостью победы, мольбами о помощи, патриотическими призывами. Перелистывая томики стихов , написанные в годы Великой войны , воображение рисует ужасные картины , полные детских криков и стонов раненных . А сколько таких поэтов пали на поле боя, не донеся до нас своих творений ? Никого не пожалела война проклятая ! Но их стихи и песни , написанные на стихи - вечный литературный памятник! Именно с этими стихами и песнями шли наши солдаты в штыковую, били врага с песней на устах. Достаточно вспомнить только " Тёмную ночь", " В лесу прифронтовом" - это и есть , настоящее искусство , пропитанное окопной пылью и тоской по дому. Нет такого дома, к которому не постучала бы в дверь война. Нет такой матери, которая не хранила бережно измятый треугольник письма. Солдаты писали не только о своей грусти по дому, но и переписывали стихи и присылали их родным. Одним из таких стихотворений был стих Симонова " Жди меня " . Это стих посвящение всех любимых женщинам , ждущих своих мужей , парней домой. " Жди меня" солдаты шептали, как молитву. Увидело свет это творение в 1941 году и сразу стало любимым для наших солдат. Его бережно вырезали из газет , хранили в нагрудном кармане, подшивали к гимнастёрке . Неоднократно находили этот окровавленный и измятый газетный обрывок у убитых солдат. Значит это было для них важно , значит имело смысл. Но не только грустил наш солдат , бывали и минуты радости, ведь как то надо было поддерживать свой боевой дух. И тогда появлялись стихи, а потом и песни " Смуглянка" , " Самовары - самопалы" и многие другие. Если уж наш родной русский солдат вдохновлялся поэзией , то значит нам нужно бережно хранить эти строки в своей памяти ! И пусть я не умею слагать красивых стихов , но я своими стихами хочу показать своё уважение с тем военным годам, которые нам должно чтить и помнить ! Пусть немало минуло лет , Как с войны вернулся ваш дед Ты 9 мая не жди, А возьми ему позвони ! Не вздыхай у постели его , Что по третьему разу одно, Что рассказов опять череда Ты ведь слышал их только вчера! Поклонись , обними его ! Поддержи за родное плечо И у глаза слезу утри И прощение за всё попроси!