Аня,Лиза и Артём собирают цветные наклейки. У Ани на 20 наклеек больше, чем у Лизы, и на 20 наклеек меньше, чем у Артёма. А вместе у них 90 наклеек. Сколько наклеек у каждого из ребят?

Математика
Аня,Лиза и Артём собирают цветные наклейки. У Ани на 20 наклеек больше, чем у Лизы, и на 20 наклеек меньше, чем у Артёма. А вместе у них 90 наклеек. Сколько наклеек у каждого из ребят?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 : 3 = 30 (Н). - у Ани. 30 + 20 = 50 (Н). - у Артёма. 30 - 20 = 10 (Н). - у Лизы.
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