При поглощении 1,12 л (н.у.) ацетилена избытком бромной воды в ходе реакции расходуется минимальное максимальное количество брома (моль), равное 1)0,025 ; 2)0,05; 3)0,1 ; 4)0,15 помогите, очень нужно

Химия

При поглощении 1,12 л (н.у.) ацетилена избытком бромной воды в ходе реакции расходуется минимальное максимальное количество брома (моль), равное 1)0,025 ; 2)0,05; 3)0,1 ; 4)0,15 помогите, очень нужно

Автор: Гость