При поглощении 1,12 л (н.у.) ацетилена избытком бромной воды в ходе реакции расходуется минимальное максимальное количество брома (моль), равное 1)0,025 ; 2)0,05; 3)0,1 ; 4)0,15 помогите, очень нужно
Химия
При поглощении 1,12 л (н.у.) ацетилена избытком бромной воды в ходе реакции расходуется минимальное максимальное количество брома (моль), равное 1)0,025 ; 2)0,05; 3)0,1 ; 4)0,15 помогите, очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк бромная вода дана в избытке, то тройная связь превратится в одинарную--> C2H2+2Br2---H2O-->C2H2Br4 n(C2H2)=1,12/22,4=0,05 моль По УХР:0,05/1=x/2 -----> x=n(Br2)=0,05*2=0,1 моль Ответ 3
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