Раздели текст на предложения. Расставь знаки препинания . Что купила мама она купила молоко и сметану какое вкусное молоко какая густая сметана.
Литература
Раздели текст на предложения. Расставь знаки препинания . Что купила мама она купила молоко и сметану какое вкусное молоко какая густая сметана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что купила мама? Она купила молоко и сметану. Какое вкусное молоко, какая густая сметана!
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