Раздели текст на предложения. Расставь знаки препинания . Что купила мама она купила молоко и сметану какое вкусное молоко какая густая сметана.

Литература

Раздели текст на предложения. Расставь знаки препинания . Что купила мама она купила молоко и сметану какое вкусное молоко какая густая сметана.

Автор: Гость