(ДАЮ 100 БАЛЛОВ) напишите сочинение на тему "нужен ли нашему городу лесоруб" (лесоруб это очень добрый человек, который помогает всем людям в их делах, а сами люди очень злые и не помогают друг другу) минимум 6 предложений
Литература
(ДАЮ 100 БАЛЛОВ) напишите сочинение на тему "нужен ли нашему городу лесоруб" (лесоруб это очень добрый человек, который помогает всем людям в их делах, а сами люди очень злые и не помогают друг другу) минимум 6 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил как-то в городе лесоруб, по прозвищу "добряк". Он был очень добрым и любил помогать. Но люди в городе не особо интересовались им и его советами, и поэтому сильно его невзлюбили. Но вот однажды в лесу гулял мальчик Витя и вдруг провалился в яму. Когда родители спохватились и начали искать своего ребенка, было уже за полночь и мальчика не нашли. На утро лесоруб привел мальчика домой. Взрослым было стыдно, что они так не любили лесоруба и решили рассказать всем про его подвиг. После этого весь город обращался к нему за советом, и никто больше не задавался вопросом "Нужен ли нашему городу лесоруб".
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