Срочно 3 целых 1/8 + 2 целых 1/7 5 целых 1/6 + 1 целая 2/3 5- 2 целых 1/13 8 целых 1/7 - 3 целых 1/9
Математика
Срочно 3 целых 1/8 + 2 целых 1/7 5 целых 1/6 + 1 целая 2/3 5- 2 целых 1/13 8 целых 1/7 - 3 целых 1/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 1/8+2 1/7 = 5 +(7/56+8/56)= 5 15/56 5 1/6+1 2/3= 6 +(1/6+4/6)= 6 5/6 5- 2 1/3= 4 3/3-2 1/3=2 2/3 8 1/7-3 1/9= 5 +(9/63-7/63)=5+2/63= 5 2/63
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