Впишите вместо звездочек такие цифры, чтобы получилось верное равенство. Сколько решений имеет каждая задача? РАССКАЖИТЕ,КАК ВЫ РАССУЖДАЛИ! (2*)2-я степень=**1 (3*)2-я степень =***6 (7*)2-я степень =***5 (2*)2-я степень =**9

Математика
Впишите вместо звездочек такие цифры, чтобы получилось верное равенство. Сколько решений имеет каждая задача? РАССКАЖИТЕ,КАК ВЫ РАССУЖДАЛИ! (2*)2-я степень=**1 (3*)2-я степень =***6 (7*)2-я степень =***5 (2*)2-я степень =**9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеет только одно решение, я подставляла цифры так, чтобы конец был таким к примеру (23)2- 3×3=9-ставим цифру 3 и получается 23
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