Время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движе??ия под водой.Сколько времени подводная лодка находилась под водой,если это время на 57 с больше,чем время движения на поверхности воды?

Математика

Время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движе??ия под водой.Сколько времени подводная лодка находилась под водой,если это время на 57 с больше,чем время движения на поверхности воды?

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