Время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движе??ия под водой.Сколько времени подводная лодка находилась под водой,если это время на 57 с больше,чем время движения на поверхности воды?
Математика
Время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движе??ия под водой.Сколько времени подводная лодка находилась под водой,если это время на 57 с больше,чем время движения на поверхности воды?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х с - время нахождения лодки на поверхности, 20х - время нахождения лодки под водой 20х-х=57 19х=57 х=57:19 х=3 3*20=60(с) ответ:60с
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