Всегда ли можно по окончаниям существительного определить их род? Как это следует делать?

Русский язык
Всегда ли можно по окончаниям существительного определить их род? Как это следует делать?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В русском языке род имён существительных определяется по окончаниями Им.п., ед.ч.,а у обозначений людей и животных-по полу назнвоного человека и животного.
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