Всем добра. Я тут (ню stupid что паделать :/) написала самостоятельную по русскому на 2. И вот по совести своей хочу конечно же работу над ошибками сделать. о.о И вот тут что то тупанула ибо, как ранее было сказано мой уровень ...
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Всем добра. Я тут (ню stupid что паделать :/) написала самостоятельную по русскому на 2. И вот по совести своей хочу конечно же работу над ошибками сделать. о.о И вот тут что то тупанула ибо, как ранее было сказано мой уровень интеллекта очень низенький. Пишем.. Написала пишим.:/ Не знаю как можно правильнее сделать работу над ошибками именно над этой вот ошибкой. То есть.. Как проверить пишем или пишим?(ну вобщем вы поняли. Буду очень благодарна за ответ.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пишем через Е, 1 спр. , не относится к исключениям.а пишим такого слова нет
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