Всем добра. Я тут (ню stupid что паделать :/) написала самостоятельную по русскому на 2. И вот по совести своей хочу конечно же работу над ошибками сделать. о.о И вот тут что то тупанула ибо, как ранее было сказано мой уровень ...

Русский язык

Всем добра. Я тут (ню stupid что паделать :/) написала самостоятельную по русскому на 2. И вот по совести своей хочу конечно же работу над ошибками сделать. о.о И вот тут что то тупанула ибо, как ранее было сказано мой уровень интеллекта очень низенький. Пишем.. Написала пишим.:/ Не знаю как можно правильнее сделать работу над ошибками именно над этой вот ошибкой. То есть.. Как проверить пишем или пишим?(ну вобщем вы поняли. Буду очень благодарна за ответ.)

Автор: Гость