Всем добра. Я тут (ню stupid что паделать :/) написала самостоятельную по русскому на 2. И вот по совести своей хочу конечно же работу над ошибками сделать. о.о И вот тут что то тупанула ибо, как ранее было сказано мой уровень ...

Русский язык
Всем добра. Я тут (ню stupid что паделать :/) написала самостоятельную по русскому на 2. И вот по совести своей хочу конечно же работу над ошибками сделать. о.о И вот тут что то тупанула ибо, как ранее было сказано мой уровень интеллекта очень низенький. Пишем.. Написала пишим.:/ Не знаю как можно правильнее сделать работу над ошибками именно над этой вот ошибкой. То есть.. Как проверить пишем или пишим?(ну вобщем вы поняли. Буду очень благодарна за ответ.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пишем через Е, 1 спр. , не относится к исключениям.а пишим такого слова нет
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