Вычислить силу давления воды на дно бассейна площадью 120 м2 и глубиной 150 см

Физика
Вычислить силу давления воды на дно бассейна площадью 120 м2 и глубиной 150 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление в жидкостях или газе рассчитываю по формуле p=gρh , или по p= h=1,5м S= 120м2 g=10 H/кг Решение: p1=gρh p=10 H/кг * 1000кг/м3 * 1,5м=15000 Па  p2= p1=p2 15000 Па  = x / 120м2 (пропорция) х -  сила (F) 15000 Па /1 = x / 120м2 x=15000 Па * 120м2 х=1800000 Н = 1,8 МН (меганьютаны) Ответ: 1,8 МН
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