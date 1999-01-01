Всем привет ! Опишите пожалуйста внешность или характер Бориса Житкова . Буду благодарен.

Гость: Гость:

Бори́с Степа́нович Житко́в (30 августа [11 сентября] 1882 года, Новгород — 19 октября 1938 года, Москва) — русский и советский писатель, прозаик, педагог, путешественник и исследователь. Автор популярных приключенческих рассказов и повестей, произведений о животных и романа о революции 1905 г.Житков родился 30 августа 1882 года в Новгороде Великом. Его отец был преподавателем математики в Новгородском учительском институте, мать была пианисткой. Детство провел в Одессе. Получил начальное домашнее образование, затем в 1901 году окончил гимназию. Во время учёбы подружился с К. И. Чуковским. Внучатый племянник Б. С. Житкова — российский математик Владимир Игоревич Арнольд[1]После гимназии, в том же 1901 году поступил на естественное отделение Новороссийского университета, которое закончил в 1906. После университета сделал карьеру моряка и освоил несколько других профессий. Работал штурманом на парусном судне, был капитаном научно-исследовательского судна, ихтиологом, рабочим-металлистом, инженером-судостроителем, преподавателем физики и черчения, руководителем технического училища, путешественником. Затем с 1911 по 1916 г. учился на кораблестроительном отделении Петербургского политехнического института. С 1917 года работал инженером в Одесском порту, в 1923 году переехал в Петроград. Известен как автор ряда литературных произведений, в том числе, путевых заметок. Житков умер от рака лёгких в Москве 19 октября 1938 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Борис Житков сотрудничал со многими детскими газетами и журналами: «Ленинские искры», «Новый Робинзон» (изначально — «Воробей»), «ЁЖ», «Чиж»,«Юный натуралист», «Пионер». Работал корреспондентом в Дании.Житков писал о разных профессиях. В своих произведениях он воспевал и такие черты как компетентность, усердие, а самое главное — чувство ответственности. Герои Житкова часто попадают в экстремальные ситуации: цикл «На воде», «Над водой», «Под водой», «Механик Салерно» и др.Создал циклы детских рассказов «Что я видел» и «Что бывало». Главный герой первого цикла — любознательный мальчик «Алёша-Почемучка», прототипом которого стал маленький сосед писателя по коммунальной квартире Алёша[2]. Некоторые рассказы этого цикла позднее легли в основу мультипликационных фильмов: «Кнопочки и человечки», «Почему слоны?», «Пудя».Роман о революции 1905 года «Виктор Вавич» Житков считал своим главным произведением. Издание романа, доступное широкому кругу читателей в полном объёме, стало возможным лишь в 1999 году,[3] благодаря тому, что Лидия Чуковская сохранила экземпляр книги 1941 года[4] (несколько экземпляров этого издания романа также сохранились в библиотеках)[3]. Запоздалая публикация привела к тому, что это значимое произведение напрочь выпало из литературного процесса[5]:Вопреки Булгакову, рукописи горят. Кроме текстов нужна еще и судьба. Вот, скажем, «Виктор Вавич» Бориса Житкова. Если бы у этого романа была судьба, он занял бы нишу между «Тихим Доном» и «Живаго». Теперь он станет, может быть, лишь темой диссертаций. (Андрей Битов) Это лучшее, что написано когда-либо о [1]905 годе. Какой стыд, что никто не знает эту книгу. Я разыскал вдову Житкова и поцеловал её руку[6]. (Борис Пастернак) В фантастическом рассказе «Микроруки», опубликованном в 1931 году, Житков описал способы изготовления и применения микроманипуляторов, одного из направлений нанотехнологий, получивших развитие с началом XXI века