Всем привет)Помогите пожалуйста написать сообщение с косвенной речью(желательно на английском,как хотите )

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Всем привет)Помогите пожалуйста написать сообщение с косвенной речью(желательно на английском,как хотите )
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Ответ(ы):
Гость:
Привет,He said,that he had hurt his arm the day before
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