Всем привет!! помогите пожалуйста!Упражнение 319.Зарание,благодарствую!Там не видн?? 783 (грамм)200 (литр)8000(гектар)

Гость: Гость:

Триста шестидесятый сантиметр.(И.п.) Триста шестидесятого сантиметра(Р.п.) Триста шестидесятом сантиметре(П.п.)Тысяча восемьсот тридцать килограмм(И.п.) Тысяча восемьсот тридцатого килограмма(Р. п.)Тысяче восьмистам тридцати килограммам(П. п.)Семьдесят восьмой миллиметр(И.п.) Семьдесят восьмого миллиметра(Р. п.) Семидесяти восьми миллиметрах(П.п)Двести грамм(И.п.) Двухсот грамм(Р.п.) Двухстах граммах(П.п)Три миллиона километров(И.п.) Трёх миллионов километров(Р.п.) Трёх миллионах километров(П.п.)Дальше думаю сама справишься.)