Всього у театрі 980 місць. на денний сеанс продано 290 місць у партері, 100 місць на бал??оні і 50 місць у амфітеатрі. Скільки місць всього залишилося? Як можна змінити запитання щоб у розвязку додалася ще одна дія?

Математика

Всього у театрі 980 місць. на денний сеанс продано 290 місць у партері, 100 місць на бал??оні і 50 місць у амфітеатрі. Скільки місць всього залишилося? Як можна змінити запитання щоб у розвязку додалася ще одна дія?

Автор: Гость