Всього у театрі 980 місць. на денний сеанс продано 290 місць у партері, 100 місць на бал??оні і 50 місць у амфітеатрі. Скільки місць всього залишилося? Як можна змінити запитання щоб у розвязку додалася ще одна дія?
Математика
Всього у театрі 980 місць. на денний сеанс продано 290 місць у партері, 100 місць на бал??оні і 50 місць у амфітеатрі. Скільки місць всього залишилося? Як можна змінити запитання щоб у розвязку додалася ще одна дія?
Ответ(ы):
Гость:
Продано: Партер - 290 м. Балкон - 100 м. Всього (фігурна дужка) 980 м. Амфітеатр - 50 м. Залишилось - ? м. 980 - (290+100+50) = 540 (м.) - залишилось Відповідь: 540 місць залишилось у театрі. Питання для ще однієї дії: на скільки більше вільних місць залишилось у театрі ніж продали?
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