Вспахали 5/7 поля. Найдите площадь этого поля, если вспахали 32,5 на
Математика
Вспахали 5/7 поля. Найдите площадь этого поля, если вспахали 32,5 на
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32,,5:5/7=32,5*7/5=45,5
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