Вспахали 5/7 поля. Найдите площадь этого поля, если вспахали 32,5 на

Математика
Вспахали 5/7 поля. Найдите площадь этого поля, если вспахали 32,5 на
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32,,5:5/7=32,5*7/5=45,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните сложение: а) (-4) + 8,5; б) -1/3 + 1/7
Ответить
Русский язык
Шуршат осенние кусты.Шуршат на дереве листы.Шуршит камыш, и дождь шуршит. И мышь,шурша,в нору спешит. Найдите имена существительные с шипящими на к...
Ответить
Биология
Факторы неживой природы 12 букв
Ответить
Математика
В школу пришёл врачь и принёс для приивки 0,25 сыворотки. скольким ребятам он может ??делать укол если для каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки?
Ответить
Английский язык
We went to Moscow last Sunday? задать 5 вопросов
Ответить