Шуршат осенние кусты шуршат на дереве листы шуршит камыш и дождь шуршит и мышь шурша в нору спешит выпишите шуршанщие слова попробуйте сами вспомнить такие слова составить и записать с ними предложения

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Шуршат осенние кусты шуршат на дереве листы шуршит камыш и дождь шуршит и мышь шурша в нору спешит выпишите шуршанщие слова попробуйте сами вспомнить такие слова составить и записать с ними предложения

Автор: Гость