Шуршат осенние кусты шуршат на дереве листы шуршит камыш и дождь шуршит и мышь шурша в нору спешит выпишите шуршанщие слова попробуйте сами вспомнить такие слова составить и записать с ними предложения
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Шуршат осенние кусты шуршат на дереве листы шуршит камыш и дождь шуршит и мышь шурша в нору спешит выпишите шуршанщие слова попробуйте сами вспомнить такие слова составить и записать с ними предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шуршат, шуршит,шурша. шуршит на листьях воробей он ищит чтото шурша и не спеша
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