Вспомни , что такое стихотворение. что нового ты можешь добавить к своим знаниям о стихотворных произведениях? запиши
Литература
Вспомни , что такое стихотворение. что нового ты можешь добавить к своим знаниям о стихотворных произведениях? запиши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворение пишется с красной строки, и в нем есть рифма.
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