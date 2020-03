Вспомни формы past simple глагола to be. 1 professor... here ten days ago. 2 I ... in london last week. 3 we...at school yesterday. 4 He ... at the airport yesterday.

Английский язык

Вспомни формы past simple глагола to be. 1 professor... here ten days ago. 2 I ... in london last week. 3 we...at school yesterday. 4 He ... at the airport yesterday.

Автор: Гость