Переведите на английский язык, употребляя глагол to be в Present Simple. 1. Как тебя зовут? - Меня зовут Аня. 2. Какой твой адрес? - Мой адрес: Оксфорд Стрит, 45. 3. Откуда ты родом (... приехала)? -Я из Лондона. 4. Кто он (на...

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Переведите на английский язык, употребляя глагол to be в Present Simple. 1. Как тебя зовут? - Меня зовут Аня. 2. Какой твой адрес? - Мой адрес: Оксфорд Стрит, 45. 3. Откуда ты родом (... приехала)? -Я из Лондона. 4. Кто он (на фотографии)? - Это мой отец. 5. Как его зовут? - Его зовут Джон. 6. Где он? - Он в Лондоне. 7. Я Лена, а это Коля. Он мой брат. Ему 10 лет, а мне 12 лет. Мы из Петербурга. 8. Я ученик. Я в школе. 9. Мой брат - художник. Он не инженер. 10. Моя сестра на работе. Она врач. 11. Он студент. 12. Вы студент? - Нет, я врач. 13. Моя сестра дома. 14. Мы не в школе. Мы дома. 15. Мой брат - ученик. Он в школе. 16. Ваша мама дома? - Нет, она на работе. 17. Ваш двоюродный брат дома? - Нет, он в школе. Он ученик. 18. Ваша сестра - учительница? - Нет, она студентка. 19. Твой папа на работе, - Нет, он дома. 20. Твоя сестра - машинистка? - Да.- Она дома? - Нет, она на работе. 21. Мой дедушка - ученый. 22. Моя мама - не учительница. Она врач.

Автор: Гость