Типы плодов. 1 Название плода 2) Одно или много семянные 3)Сочные или сухие 4)Наз??ание растения
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Типы плодов. 1 Название плода 2) Одно или много семянные 3)Сочные или сухие 4)Наз??ание растения
Ответ(ы):
Гость:
Яблоко Многосемянный Сочный
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