Слова с приставкой с и корнем который начинается на шипящую
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Слова с приставкой с и корнем который начинается на шипящую
Ответ(ы):
Гость:
.После шипящих под ударением в корне пишется е (ё), если при образовании родственных слов или изменении слова возникает чередование ё//е: бечёвка бечева, решётка решето, щётка щетина...
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