Все о пушкине рассказать о его жизни

Литература
Все о пушкине рассказать о его жизни
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 Великий поэт, прозаик, драматург родился 6 июня 1799 года. Его отец был потомком нетитулованного дворянского рода.В детстве Пушкин много времени, особенно летом, проводил у своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал, в подмосковном селе Захаровка. Этот период сильно отразился на творчестве Пушкина.В 1811 году Александр Сергеевич начинает учится в Царскосельском лицее, а в 1812 году начинается война. В этот период Пушкина впервые оценили, как поэта. И уже в 1814 году стихи великого поэта впервые появляются в печати.С началом такого развития начинается быстротечная жизнь Пушкина. Он и выступал перед Державиным, и его приняли в литературное общество «Арзамас». И вскоре Александр Сергеевич формирует свой основной жанр – элегия.В 1817 году Пушкин выпускается с лицея в чине коллежского асессора, после этого его отправляют в коллегию иностранных дел. Тогда у Пушкина начинаются перемены в жизни. Он активно проводит свой досуг, вступает в литературно-театральное сообщество «Зеленая лампа». В это время Пушкин очень много работает над своими произведениями.В 1920 году Пушкина переводят на службу в Кишиневскую канцелярию из-за некоторых произведений, которые противоречат носителю государственного чина.По дороге в Кишинев Александр Сергеевич заболевает воспалением легких, поэтому вместо службы он отправляется на лечение в Крым и на Кавказ. После этого он возвращается на новое место службы и был принят очень хорошо.Через пару лет Пушкин пишет свой шедевр – поэму «Кавказский пленник», потом «Братья разбойники», «Евгений Онегин» и «Бахчисарайский фонтан». Позже, в связи с таким успехом, переводится в Одессу, потом и вовсе уходит со службы и его ссылают в имение Михайловское. Там Пушкин весьма плодотворно работает над своими произведениями.В 1826 году Александр Сергеевич получает покровительство Николая I.В 1829 году Пушкин много думает о смерти, у него появились некие предчувствия на этот счет.Через год Александр Сергеевич успешно сватался к Наталье Гончаровой. Его творчество процветает.В 1831 году Пушкин венчается с Гончаровой. Тогда же Александр Сергеевич поступает на службу в качестве историографа, но это была лишь попытка добраться до архивов.В 1833 году Пушкин приходится отцом четверых детей, а финансовое положение оставляет желать лучшего. Поэтому Александр Сергеевич решает пойти в отставку. И, хоть Повесть «Пиковая дама» приносит не малый гонорар, проблема не решилась.В 1836 году Пушкин решает издать журнал «Современник», но он тоже не пользуется популярностью.В 1837 году между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом, усыновленным сыном голландского посланника, произошел конфликт, на почве которого у них состоялась дуэль. На нем Александр Сергеевич получил смертельное ранение в живот, но Пушкин успел написать письмо Николаю I, который обещал обеспечить семью Пушкина достатком и выплатить все долги, что позже монарх и сделал. 

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