Привет помогите пожалуйста мне на вешалке было 27 женских курток, а число мужских курток составляет 3/9 от числа женских курток. Сколько всего курток на вешалке
Математика
Привет помогите пожалуйста мне на вешалке было 27 женских курток, а число мужских курток составляет 3/9 от числа женских курток. Сколько всего курток на вешалке
Ответ(ы):
Гость:
27*3/9=9 курток мужских 27+9=36 курток всего
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