Привет помогите пожалуйста мне на вешалке было 27 женских курток, а число мужских курток составляет 3/9 от числа женских курток. Сколько всего курток на вешалке

Математика

Привет помогите пожалуйста мне на вешалке было 27 женских курток, а число мужских курток составляет 3/9 от числа женских курток. Сколько всего курток на вешалке

Автор: Гость