Даны глаголы в форме настоящего времени ( несовершенный вид ) и будущего времени (совершенный вид ). Образуй форму повелительного наклонения единственного числа и множественного числа . слова отвечаю помогут учу читаю уберут по...
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Даны глаголы в форме настоящего времени ( несовершенный вид ) и будущего времени (совершенный вид ). Образуй форму повелительного наклонения единственного числа и множественного числа . слова отвечаю помогут учу читаю уберут попросят решают победят
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