Почему устроены пишется с 1 н ? почему усыпанной пишется в 2 н ?

Русский язык
Почему устроены пишется с 1 н ? почему усыпанной пишется в 2 н ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Приставка .когда она есть пишется два н
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