Вспомни в каком порядке записаны иска существительные в стихотворении И. Михалко??а. В свежем воздухе сверкает ... . Первый чистенький... . И румянит детям ... . 1.снежный ,холодок ,щеки 2.щеки ,снежок ,холодок 3. Снежок...
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Вспомни в каком порядке записаны иска существительные в стихотворении И. Михалко??а. В свежем воздухе сверкает ... . Первый чистенький... . И румянит детям ... . 1.снежный ,холодок ,щеки 2.щеки ,снежок ,холодок 3. Снежок ,щеки ,холодок 4.холодок ,щеки ,снежок Легкий зимний ... .
Ответ(ы):
Гость:
Холодок,снежок,щёки,холодок
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