Соперник это нарицательное сущ, ?

Русский язык
Соперник это нарицательное сущ, ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да
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