Вставь буквы. Отметь ряд, в котором во всех словах пишется окончание и. 1. о радост_, о смелост_, об опасност_ 2. к старост_, к осен_, к сестрёнк_ 3. на площад_, на пристан_, на полянк_
Русский язык
Вставь буквы. Отметь ряд, в котором во всех словах пишется окончание и. 1. о радост_, о смелост_, об опасност_ 2. к старост_, к осен_, к сестрёнк_ 3. на площад_, на пристан_, на полянк_
Ответ(ы):
Гость:
Радоость смелость опачность старость осень сестренка площвдь пристань полянка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для изготовления кормушки для птиц нужна доска прямогольной формы длиной 30 см шириной 20см . Можно ли из доски площадью 640см 2 ширеной 20см сдела...
Русский язык
1)Прочитайте сначала про себя,а потом вслух пары предложений.В каких случаях выделенные слова являются членами предложения,а в каких вводными слова...
Русский язык
Номер 107. Рассмотрите в «Картинной галерее» учебника репродукцию картины «Феврал??ская лазурь» художника И.Э.Грабаря.Напишите,какое впечатление пр...