Вставь буквы. Отметь ряд, в котором во всех словах пишется окончание и. 1. о радост_, о смелост_, об опасност_ 2. к старост_, к осен_, к сестрёнк_ 3. на площад_, на пристан_, на полянк_

Русский язык

Вставь буквы. Отметь ряд, в котором во всех словах пишется окончание и. 1. о радост_, о смелост_, об опасност_ 2. к старост_, к осен_, к сестрёнк_ 3. на площад_, на пристан_, на полянк_

Автор: Гость