Английский язык

Вставь HAVE или HAS и перевести.The dogs_ a box.They_cucumbers and bananas.She_ten bags.We_ three bathrooms.Ann_ blue trousers.We_six pencils.Nick_ a red jumper.They_seven small hens.Ann and Nick_a spider.It_a yellow dress.He_ a blask T-shirt.We_a purple flower.They_a brown snail.спасибо.

