Вставь личные окончания глаголов в соответствии с указанным спряжением. Укажи л??цо и число глаголов. 1) Мальчик благополучно достиг__ дна.Между ним и Жучкой происходили трогательное свидание друзей... Он наклонялся и глад.....

Русский язык

Вставь личные окончания глаголов в соответствии с указанным спряжением. Укажи л??цо и число глаголов. 1) Мальчик благополучно достиг__ дна.Между ним и Жучкой происходили трогательное свидание друзей... Он наклонялся и глад.. её, она лиж.. его пальцы, и так как опыт заставля.. её быть благоразумной, она не трога..ся с места. (По Н. Гарину-Михайловскому). 2) Свет наш солнышко! Ты ход__ круглый год по небу, свод__ зиму с тёплою весной, всех нас вид__ под собой. Аль откаж__ мне в ответе?

Автор: Гость