Вставь личные окончания глаголов в соответствии с указанным спряжением. Укажи л??цо и число глаголов. 1) Мальчик благополучно достиг__ дна.Между ним и Жучкой происходили трогательное свидание друзей... Он наклонялся и глад.....
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Вставь личные окончания глаголов в соответствии с указанным спряжением. Укажи л??цо и число глаголов. 1) Мальчик благополучно достиг__ дна.Между ним и Жучкой происходили трогательное свидание друзей... Он наклонялся и глад.. её, она лиж.. его пальцы, и так как опыт заставля.. её быть благоразумной, она не трога..ся с места. (По Н. Гарину-Михайловскому). 2) Свет наш солнышко! Ты ход__ круглый год по небу, свод__ зиму с тёплою весной, всех нас вид__ под собой. Аль откаж__ мне в ответе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) он наклонялся и гладил ее, она лизала его пальцы, и так как опят заставлял ее быть благоразумной, она не трогалась с места. свет наш солнышко! ты ходишь круглый год по небу, сводишь зиму с теплою весной, всех нас видишь под собой аль откажешь мне в ответе?
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