Вставь пропущенные буквы.Обозначь знаком ✅ предложения с однородными членами.По??огите пожалуйста
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Обозначь знаком ✅ предложения с однородными членами.По??огите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Деревья гнулись под порывистым ветром.В легковой машине сидел парнишка в чёрной курточке.Бирюзовым платьем Катя осталась довольна.Бабушка не могла привыкнуть к острому соусу.На чайном сервизе пестрел яркий узор.Был серый,неприятный день с холодным пасмурным небом.Соседка принесла кружку тёплого молока.К громкому лаю собаки примешивался крик петуха.
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