Вставь в пустые клетки такие цифры,чтобы частное бало двузначным числом ...27:6 ...27:4 ...27:3 ...25:5
Математика
Вставь в пустые клетки такие цифры,чтобы частное бало двузначным числом ...27:6 ...27:4 ...27:3 ...25:5
Ответ(ы) на вопрос:
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Первое 162 второе 96 третье 81 четвертое 125.
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