Вставить подходящие по смыслу слова с двойными гласными ребята делают ..... заряд??у идет нудный .... дождь в .... день мы ходили в кино учительница вошла в ....

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Вставить подходящие по смыслу слова с двойными гласными ребята делают ..... заряд??у идет нудный .... дождь в .... день мы ходили в кино учительница вошла в ....

Автор: Гость