Вставить подходящие по смыслу слова с двойными гласными ребята делают ..... заряд??у идет нудный .... дождь в .... день мы ходили в кино учительница вошла в ....
Русский язык
Вставить подходящие по смыслу слова с двойными гласными ребята делают ..... заряд??у идет нудный .... дождь в .... день мы ходили в кино учительница вошла в ....
Ответ(ы):
Гость:
Ребята делают утреннюю зарядку учительница вошла в класс в осенний день мы ходили в кино
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
1) Выполни деление чисел. 492/4= 685/5= 252/3= 222/6= 917/7= 336/8= 2) Сравни результаты деления. На какие группы их можно разделить? 3) Ср...
Українська мова