Вставьте, где необходимо, пропущенные знаки препинания, подчерккните грамматическую основу каждого предложения. 1)Стремление владеть умами одна из самых сильных страстей. 2) Помню декабрьский вечер год назад она была на катке я...

Русский язык
Вставьте, где необходимо, пропущенные знаки препинания, подчерккните грамматическую основу каждого предложения. 1)Стремление владеть умами одна из самых сильных страстей. 2) Помню декабрьский вечер год назад она была на катке я сидел и занимался в редакции. 3) Это были участки куда командующий еще не добирался и где требовалось его вмешательство. 4) Старый дуб обожженный ударом молнии увидели утомленные путники
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Стремление владеть умами, одна из самых сильных страстей. 2. Помню декабристский вечер год назад, она была на катке, я сидел и занимался в редакции. ( не уверена) 3. Это были участки, куда командующий еще не добирался и где требовалось его вмешательство. 4. Старый дуб, обожженный ударом молнии увидели утомленный спутники
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