Вставьте где нужно тире. Подчеркните грам. основу в каждом предложении. Спасибо) 1. Истинность вот первооснова и суть красоты и совершенства. 2. Сыпать остротами это значит создавать нечто из ничего то есть творить. 3. Сме...

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Вставьте где нужно тире. Подчеркните грам. основу в каждом предложении. Спасибо) 1. Истинность вот первооснова и суть красоты и совершенства. 2. Сыпать остротами это значит создавать нечто из ничего то есть творить. 3. Смеяться над умными людьми привилегия глупцов. 4. Усыплять народ празднествами зрелищами роскошью пышностью наслаждениями делать его тщеславным изнеженным никчемным убла¬жать его пустяками вот безошибочная политика к которой с давних пор прибегают во многих государствах. 5. Если бедность мать преступлений то недалёкий ум их отец. 6. Часто расточительство это неуместное великодушие тщеславие неуместная гордость скупость неуместная предусмотрительность бравада неуместная смелость. 7. Ясность вот лучшее украшение истинно глубокой мысли. 8. Предел хитроумия управлять не применяя силы. 9. Лжец человек не умеющий обманывать; льстец тот кто обманывает обычно лишь глупцов. 10. Большое несчастье потерять из-за свойств своего характера то место в обществе на которое имеешь право по своим дарованиям.

Автор: Гость