Вставти проптщенные знаки арифметических действий и расставь скобки так чтобы равенство стало верным6 6 6 6 6 6 6 равно 100

Математика
Вставти проптщенные знаки арифметических действий и расставь скобки так чтобы равенство стало верным6 6 6 6 6 6 6 равно 100
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
666 / 6 - 66 / 6 = 100
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