Вставти проптщенные знаки арифметических действий и расставь скобки так чтобы равенство стало верным6 6 6 6 6 6 6 равно 100

Математика

Вставти проптщенные знаки арифметических действий и расставь скобки так чтобы равенство стало верным6 6 6 6 6 6 6 равно 100

Автор: Гость