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Замени вычитание делением 18-6-6-6
Математика
Замени вычитание делением 18-6-6-6
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Гость:
18:18=1 так?!?!?!?!?!
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