На диаграмме показана покупка и продажа ценных бумаг в течение рабочей недели.Определите, в какой из дней продажа ценных бумаг на 35% меньше их покупки.

Алгебра
На диаграмме показана покупка и продажа ценных бумаг в течение рабочей недели.Определите, в какой из дней продажа ценных бумаг на 35% меньше их покупки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-60 единиц на диаграмме. 60/100=6/10=3/5=3 к 5—соотношение единиц к %. Понедельник: 60-30=на 30(единиц) продажа<. 30 единиц=50%. Вторник: 52-39=на 13(единиц) продажа<. 17 единиц=~28%. Среда: 60-42=на 18(единиц) продажа <. 18 единиц=30%. Четверг: 40-34=на 6(единиц) продажа <. 6 единиц=10%. Пятница: 60-39=на21(единицу) продажа <. 21 единица=35%. Ответ: в пятницу.
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