На диаграмме показана покупка и продажа ценных бумаг в течение рабочей недели.Определите, в какой из дней продажа ценных бумаг на 35% меньше их покупки.

Алгебра

На диаграмме показана покупка и продажа ценных бумаг в течение рабочей недели.Определите, в какой из дней продажа ценных бумаг на 35% меньше их покупки.

Автор: Гость