Помогите решить! На кулю повністю занурену в ртуть діє Архімедова сила 200H. Знайти: Обчисліть об'єм кулі!
Физика
Помогите решить! На кулю повністю занурену в ртуть діє Архімедова сила 200H. Знайти: Обчисліть об'єм кулі!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=200 Н. V-? F=ρgV, V=F/(ρg), V=200/(13600*10)= 1,47 дм³.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Министры иностранных дел России,Франции и Китая обсудили за закрытыми дверьми пр??екты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из ст...
Биология
Назовите пожалуйста: 1) как называется плод у рябины? 2) какой он? сочный или сухой? 3) односемянный или многосемянный? 4) простой или слож...
Алгебра