Министры иностранных дел России,Франции и Китая обсудили за закрытыми дверьми пр??екты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая затем на вопрос журналистов: «Чей именно проект был принят?», минис...

Информатика
Министры иностранных дел России,Франции и Китая обсудили за закрытыми дверьми пр??екты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая затем на вопрос журналистов: «Чей именно проект был принят?», министры дали такие ответы: Россия — «Проект не наш, проект не Франции»; Франция — «Проект не России, проект Китая»; Китай — «Проект не наш, проект России». Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый скрытный) оба раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, а другой раз — неправду. Определи, представителем какой страны является осторожный министр.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю России, но не уверена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Назовите пожалуйста: 1) как называется плод у рябины? 2) какой он? сочный или сухой? 3) односемянный или многосемянный? 4) простой или слож...
Ответить
Алгебра
Графік функції у=kx+b перетинає осі координат у точках А(0;-3) та В (1;0). знайти значення k і b
Ответить
Английский язык
Вставьте пропущенные буквы в слове angr... на английском языке
Ответить
Английский язык
Where do parrots live? They live in.... Помогите сложить 5 речень!
Ответить
Математика
Памагите пажалыста упражнение 1405 пажалыстаумалаю
Ответить