Министры иностранных дел России,Франции и Китая обсудили за закрытыми дверьми пр??екты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая затем на вопрос журналистов: «Чей именно проект был принят?», минис...

Информатика

Министры иностранных дел России,Франции и Китая обсудили за закрытыми дверьми пр??екты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая затем на вопрос журналистов: «Чей именно проект был принят?», министры дали такие ответы: Россия — «Проект не наш, проект не Франции»; Франция — «Проект не России, проект Китая»; Китай — «Проект не наш, проект России». Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый скрытный) оба раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, а другой раз — неправду. Определи, представителем какой страны является осторожный министр.

Автор: Гость