Стороны прямоугольника, вписанного в окружность, равны 15 и 20 сантиметров.Найдите ??адиус окружности.

Геометрия
Стороны прямоугольника, вписанного в окружность, равны 15 и 20 сантиметров.Найдите ??адиус окружности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус равен сторона 20 делить на 2tg180:4. в итоге Получается 10 см
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