небольшой рассказ про Наурыз на русском языке

Қазақ тiлi
небольшой рассказ про Наурыз на русском языке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это поможет наверное ?)))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
377 упражнение помогите пожалуйста
Ответить
Математика
В киоске было 90 гвоздик. До обеда продали 40 гвоздик, а после обеда ещё 28 гвоздик. Ск??лько гвоздик осталось в киоске? С краткой записью
Ответить
Геометрия
Стороны прямоугольника, вписанного в окружность, равны 15 и 20 сантиметров.Найдите ??адиус окружности.
Ответить
Физика
Помогите решить! На кулю повністю занурену в ртуть діє Архімедова сила 200H. Знайти: Обчисліть об'єм кулі!
Ответить
Информатика
Министры иностранных дел России,Франции и Китая обсудили за закрытыми дверьми пр??екты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из ст...
Ответить