небольшой рассказ про Наурыз на русском языке
Қазақ тiлi
небольшой рассказ про Наурыз на русском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это поможет наверное ?)))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В киоске было 90 гвоздик. До обеда продали 40 гвоздик, а после обеда ещё 28 гвоздик. Ск??лько гвоздик осталось в киоске? С краткой записью
Геометрия
Стороны прямоугольника, вписанного в окружность, равны 15 и 20 сантиметров.Найдите ??адиус окружности.
Физика
Помогите решить! На кулю повністю занурену в ртуть діє Архімедова сила 200H. Знайти: Обчисліть об'єм кулі!