В 1 часе 60мин, сколько мин содержится в: 1 целая и 1/3 2 целых и 5/12 3 целых и 3/4 1 целая и 5/6

Математика

В 1 часе 60мин, сколько мин содержится в: 1 целая и 1/3 2 целых и 5/12 3 целых и 3/4 1 целая и 5/6

Автор: Гость