В 1 часе 60мин, сколько мин содержится в: 1 целая и 1/3 2 целых и 5/12 3 целых и 3/4 1 целая и 5/6
Математика
В 1 часе 60мин, сколько мин содержится в: 1 целая и 1/3 2 целых и 5/12 3 целых и 3/4 1 целая и 5/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 минут 145 минут 225 минут 110 минут
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