Составте 5 вопросов по расказу "Синяя звезда"

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Как называется сказочная страна в произведение " Синяя звезда" Имя короля , образовавшего новое государсто? Основной закон государства эрнов ? Почему в королевстве были уничтожены все зеркала ? Кого спасала Эрна , разорвав свое платье на веревки?