Встряхните медицинский термометр. почему показание столбика будет падать?
Физика
Встряхните медицинский термометр. почему показание столбика будет падать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переход между колбой термометра и капилляром сужен и изогнут, поэтому для движения ртути необходимо прилагать к ней некоторую силу. при измерении температуры это сила давления нагреваемой ртути в колбе. эта сила небольшая, поэтому процесс измерения температуры занимает заметное время (10 мин). при встряхивании это сила инерции и чем энергичнее встряхивание тем больше эта сила. она достаточна чтобы продавить ртуть в колбу за 1-2 встряхивания.
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