Второй класс страница 51 упражнение 5 Озаглавь текст. Спиши его,разделяя на предложения.Как оформишь начало и конец каждого предложения? Солнце село стало темнеть на западе разгоралась заря с криком пронеслись журавли пролетели...

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Второй класс страница 51 упражнение 5 Озаглавь текст. Спиши его,разделяя на предложения.Как оформишь начало и конец каждого предложения? Солнце село стало темнеть на западе разгоралась заря с криком пронеслись журавли пролетели на ночлег утки и кулики затрещали ночные кузнечики.

Автор: Гость